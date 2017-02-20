Краснодар, 20 февраля, 2017, 11:19 — ИА Регнум. В Краснодаре продолжается сбор гуманитарной и финансовой помощи для пострадавших от пожара жителей многоэтажного дома по улице имени Прокофьева, 3. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии 20 февраля, в основном погорельцы просят помочь с новым постельным бельем — матрасами, подушками и одеялами, а также с моющими средствами для приведения квартиры в порядок после пожара. А те, кто живет в настоящее время в гостиничном фонде, остро нуждаются в новом нижнем белье — женском, мужском и детском.

Unsplash Новая квартира

Напомним, после пожара в гостиницах были размещены 191 жилец сгоревшего дома. В частности в гостинице «Кавказ» на сегодня находятся 61 человек (изначально в номера было заселено 69 погорельцев). Как пояснили сотрудники гостиницы, несколько граждан съехали, потому что нашли новые съемные квартиры.

Как долго пострадавшим придется жить во временном жилье, пока неизвестно. В ходе встречи с погорельцами, которую мэрии города Евгений Первышов провел в прошедшие выходные, градоначальник отметил, что «о конкретных сроках можно будет говорить, когда будет заключение строительной экспертизы».

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Названа предварительная причина пожара в многоэтажном доме в Краснодаре

«Это произойдёт в ближайшие дни. Важно понимать, насколько серьезно пострадало здание, какие работы по усилению конструкций могут потребоваться и вообще — объём всех работ по восстановлению дома и систем его жизнеобеспечения», — сказал Первышов.

Глава Краснодара также добавил, что на период ремонтно-восстановительных работ жильцам при необходимости будет обеспечен кратковременный доступ в свои квартиры — взять необходимые вещи или документы. Заселиться обратно они смогут только после окончания восстановительных работ всего дома, причем это относится как к наиболее пострадавшим верхним этажам, так и менее поврежденным нижним.

До момента, когда дом будет полностью восстановлен, для всех жильцов будет подобрано временное съемное жилье, которое им будет оплачено. Граждане смогут туда переехать из гостиниц, где сейчас проживают. Этот вопрос в ближайшие дни начнёт решаться в индивидуальном порядке.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар в многоквартирном шестиэтажном доме по улице имени Прокофьева, 3 в Музыкальном районе Краснодара вспыхнул вечером 15 февраля. Загорелась мансарда. Огонь прошелся по площади почти в 1,5 тыс. кв. метров. Пострадали 25 квартир, частично повреждены еще 22 квартиры. В результате пожара погиб один человек. По данным следствия, мужчина пришел в гости к хозяину квартиры, в которой и произошло возгорание. Возбуждено уголовное дело. В качестве предварительной причины пожара названы неосторожные действия при курении.