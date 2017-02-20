Москва, 20 февраля, 2017, 11:19 — ИА Регнум. ‍Художественный фильм китайского режиссёра Чжана Имоу «Великая стена» занял первое место по кассовым сборам в России и СНГ за минувший уик-энд, сообщает kinobusiness.com.

Цитата из к/ф «Великая стена». реж Чжан Имоу. 2016. Китай, США Если вторжение не остановить — мир будет уничтожен

Кассовые сборы за выходные составили порядка 231,8 миллиона рублей. Кинолента — совместный проект США и Китая, съёмки проходили в Китае.

Напомним, премьера «Великой стены» в Китае прошла 15 декабря 2016 года, а в России показ начался со второй половины февраля. В съёмках кинокартины приняли участие несколько американских актёров: Мэтт Дэймон, Уиллем Дефо, Педро Паскаль.