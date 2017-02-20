Якутск, 20 февраля, 2017, 11:37 — ИА Регнум. Почему для села Якутии не запасли дров, как уходят от налогов золотодобытчики, для чего распродают озёра республики и где нашли «коровий сифилис» — в обзоре ИА REGNUM.

Unsplash Дрова

Озёра «с молотка»

В Якутии объявлено о проведении аукциона, на котором выставят на продажу озёра, пишет Якутск.ру. Торги организует Ленское территориальное управление Росрыболовства, заявки принимаются до 23 марта.

Всего «с молотка» уйдет 21 озеро в пяти районах Якутии. Семь озер выставлены на продажу в Вилюйском районе, по пять — в Намском и Кобяйском, три — в Мегино-Кангаласском и одно — в Олекминском районе.

По замыслу организаторов торгов, в выставленных на продажу озёрах можно разводить муксуна, пелядь, чира, ряпушку и карасей. Победители аукциона получат озера в качестве рыбопромысловых участков сроком на 25 лет. Самая дешевая начальная цена у озера в Олекминском районе — всего 960 рублей. Самым дорогим лотом стало одно из озер в Вилюйском районе, где стартовая цена составила 72 тысячи рублей.

ЧС из-за дров

В населённом пункте Якутии приходится топить котельную дровами, которых в радиусе 70 километров уже нет, пишет ЯСИА. Жители села Соболох Момского района не знают, как дотянут до конца отопительного сезона и уверены, что если в 2017 году не построят новую котельную, посёлок останется без тепла.

«Учитывая сложившуюся ситуацию, мы будем проводить заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и принимать решение. Первоначально планировалось выделить деляну на территории соседнего Индигирского наслега, но их совет старейшин забастовал против вырубки. На совещании с активом поселка было решено изыскивать возможность завезти лес с дальних делян, для этого нужно заручиться поддержкой Минохраны природы Якутии и прокуратуры, чтобы наших лесорубов потом не привлекали к ответственности. Это вынужденная мера, иначе придется закрыть населённый пункт», — сообщил глава Момского района Петр Черёмкин, добавив, что все эти действия помогут лишь продержаться до конца отопительного сезона. Решить проблему может только новая котельная.

Вопрос о возведении котельной в Соболохе поднимают с советских времен, но здание для котельной собрались строить только 3 года назад. Оно почти готово, но в 2016 году установить там оборудование и запустить новую котельную, не успели. Не решён также вопрос, чем её топить — нефтью или углём. Угольное топливо выгоднее, так как его стоимость ниже. Но надеяться на зимники рискованно, и вред экологии наносится большой, считает Пётр Черёмкин.

Если котельная будет работать на нефти, то основной объём топлива доставят в период летней навигации в Белую гору, и оттуда потом необходимо транспортировать в Соболох, но для этого не хватает ёмкостей. Пока решается, на каком топливе будет работать новая котельная, старую топят всем, чем придется, в основном — сухостоем и горельником, так как в радиусе 70 километров от поселения деревьев не осталось.

800 млн недополученных налогов

Оймяконский район Якутии недополучает в бюджет 800 миллионов рублей из-за того, что золотодобытчики нашли лазейку в налоговом законодательстве. Об этом ИА YakutiaMedia заявил депутат Виктор Губарев.

По его словам, в Якутии по итогам года добыто 23 тонны золота, из них 10 тонн в Оймяконском районе. Но район недополучает в бюджет налоги, так как золотодобытчики уходят от их оплаты.

«Зарплата у старателей в среднем составляет 15 тысяч рублей. Остальные выплаты они получают в виде «полевых», которые доходят до 100 тысяч рублей. А «полевые» не облагаются налогом. В результате один только Оймяконский район недополучает в бюджет 800 миллионов рублей», — сказал Виктор Губарев.

Министерство финансов республики намерено поднять вопрос о внесении изменений в налоговое законодательство, чтобы добывающие компании выплачивали заработную плату, а не «полевые». «Но сегодня налогоплательщик имеет такое право. Это недочет в налоговом законодательстве», — констатировал замминистра финансов Павел Багынанов.

«Коровий сифилис»

ИА SakhaNews сообщает о карантине из-за некробактериоза на животноводческом предприятии «Багарах» в Якутске, для которого летом 2016 года в Архангельской области и в Республике Татарстан было закуплено 200 голов скота холмогорской породы. Сейчас в хозяйстве всего содержится 730 голов крупного рогатого скота (КРС), в том числе 462 дойных коровы и 188 телят. По данным на 17 февраля, у 14 животных диагностирован некробактериоз, еще 60 травмировано.

По словам начальника управления ветеринарии Якутска Афанасия Аргунова, на животноводческом комплексе проводится постоянный осмотр состояния животных, поголовье стоит отдельно, в три группы, проводятся лечебные и профилактические мероприятия, дезинфекция, регулярная качественная уборка навоза, устранение сырости. Вопрос о вынужденном забое скота не рассматривается, проведено вакцинирование всего поголовья животных. Опасности заражения человека при непосредственном контакте с больным животным или употреблении продукции нет, заверил Аргунов. Отметим, что предприятие сдает молочное сырье в ОАО «Якутский гормолзавод» и получает господдержку в виде субсидий.

Между тем, в Минсельхозе республики ИА SakhaLife заверили, что информация о том, что «коровий сифилис» поразил привозной скот животноводческого комплекса ООО «Багарах» недостоверна. По данным ведомства, скот, завезенный из Архангельской области и Татарстана, проходит адаптационный период без особых сложностей, а карантин установлен в целях оздоровления хозяйства. По данным СМИ, случай некробактериоза выявлен в хозяйстве только один.