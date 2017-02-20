Москва, 20 февраля, 2017, 11:10 — ИА Регнум. Биржевые курсы доллара США и евро снижаются к рублю в ходе торгов 20 февраля, об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Дарья Антонова ИА REGNUM Курс валют

По состоянию на 11:07 мск доллар опустился на 35,5 копейки к рублю и составил 58,0625 рубля. Евро к этому времени торгуется по 61,6525 рубля, он потерял 26,75 копейки к предыдущему закрытию.

В ходе первого часа торгов доллар опускался до минимума в 58 рублей, максимум составил 58,3075 рубля. Евро торговался в диапазоне от 61,59 до 61,82 рубля.