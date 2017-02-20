Ростов-на-Дону, 20 февраля, 2017, 11:05 — ИА Регнум.

В Ростове-на-Дону появится первый тактильный светофор. Его установят на площади Гагарина. Выбор места обусловлен тем, что авторами проекта выступили резиденты промышленного коворкинга Донского государственного технического университета, расположенного на площади. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе вуза 20 февраля, разработка позволяет снизить количество ДТП с участием пешеходов, переходящих дорогу на красный свет.

Donstu.ru Работа над изобретением

Сама идея тротуарного светофора не так уж и нова. Первопроходцами стали Санкт-Петербург и Москва, также тактильные светодиодные полосы безопасности, дублирующие цвета светофора для пешеходов, появились в Челябинске.

Как считают не только разработчики, но и специалисты, лежачий светофор станет дополнительным стоп-сигналом.

«Молодые люди, имеющие дурную привычку переходить дорогу, уткнувшись в гаджеты, оповещаются дополнительным сигналом непосредственно от кромки проезжей части. Слабовидящим гражданам будет проще обнаружить место перехода благодаря характерным округлым выступам светодиодной брусчатки. Мы предлагаем установить системы тактильных пешеходных переходов на наиболее оживленных и аварийно-опасных улицах города», — отметил директор ООО «Энерджи-Бокс» Максим Олейников.

По его словам, особое внимание уделено дизайну конструкции, чтобы придать ей современный вид и одновременно не нарушить архитектурный облик города.

Напомним, в Ростовской области проживает более 350 тыс. людей с ограниченными возможностями здоровья.