Таллин, 20 февраля, 2017, 11:05 — ИА Регнум. В небе над Эстонией ежедневно в течение недели будут проходить полеты истребителей ВВС Германии Eurofighter Typhoon, говорится в сообщении главного штаба Сил обороны Эстонии.

Taringa.net Истребитель Eurofighter Typhoon

По данным ведомства, полеты будут проходить в первой половине дня на высоте не менее 152 метров (500 футов). Полёты выполняются в рамках соглашений между странами НАТО в специально отведённых зонах — вдали от населенных пунктов.

Тренировочные полеты над Эстонией проводятся еженедельно в последнее время. Пилоты ВВС Германии на четырех истребителях Eurofighter Typhoon приступили к миссии по охране воздушного пространства Прибалтийских стран 31 августа 2016 года, ранее эту миссию осуществляли истребители ВВС Великобритании.