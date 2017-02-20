Симферополь, 20 февраля, 2017, 11:03 — ИА Регнум. ФГУП «УВО Минтранса России» и ФКУ Упрдор «Тамань» заключили госконтракт на выполнение работ по обеспечению транспортной безопасности Мост в Крым оснастят системами обеспечения транспортной безопасности а. Об этом сообщает пресс-служба Упрдора «Тамань».

Rosavtodor.ru Строительство Керченского моста

«ФКУ Упрдор «Тамань» и ФГУП «УВО Минтранса РФ» заключили государственный контракт на выполнение работ, связанных с оснащением моста в Крым инженерно-техническими системами обеспечения транспортной безопасности на период строительства и эксплуатации, — говорится в сообщении. — Контракт заключен во исполнение распоряжения правительства РФ №100 от 26 января 2017 г».

Отмечается, что данные работы будут профинансированы в рамках ФЦП «Социально-экономическое развитие Крыма и Севастополя». Стоимость работ составит 4,5 млрд рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, строительство 19-километрового моста через Керченский пролив стартовало зимой 2016 г. Первая опора моста была установлена ко Дню космонавтики 12 апреля, 7 февраля 2017 года было объявлено о начале установки арочных сводов моста.

Мост состоит из двух частей: автомобильной на 4 полосы и железнодорожной на 2 пути. Движение автомобилей по Керченскому мосту планируют открыть в декабре 2018 г.

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