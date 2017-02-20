Москва, 20 февраля, 2017, 11:02 — ИА Регнум. В Москве по подозрению в нападении на малолетнего ребенка задержан уроженец Вьетнама. Злоумышленник без повода ударил девочку ножом, потерпевшая госпитализирована. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, сообщает 20 февраля Главное следственное управление СКР по Москве.

Nversia.ru Нож

Инцидент произошел 20 февраля на территории многофункционального комплекса на Ярославском шоссе. Молодой человек 1992 года рождения «беспричинно нанёс ранее не знакомой малолетней не менее одного удара ножом в область грудной клетки», отмечают в СК. Медики оказывают девочке, также являющейся уроженкой Вьетнама, необходимую помощь.

Уголовное дело возбуждено по статье «Покушение на убийство малолетнего ребенка». Подозреваемый доставлен в следственные органы, расследование продолжается.

Жертвами нападения вьетнамца стали также охранник гостиницы «Ханой» на Ярославском шоссе, девушка-постоялица и 49-летняя гражданка Вьетнама, сообщает «Лайф». По данным издания, охранник получил тяжелые ранения, женщина ранена в область плеча и предплечья, пострадавшие госпитализированы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, напавший на людей мужчина, предположительно, страдает расстройством психики. По предварительным данным, медики диагностировали у него белую горячку.