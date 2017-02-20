Москва, 20 февраля, 2017, 10:59 — ИА Регнум. Необходимость сохранения дальнейшей всеобщей воинской обязанности для юношей призывного возраста поддерживают 58% жителей России. За переход к формированию армии на контрактных началах из желающих служить в армии за плату высказались 37%. Таковы данные опроса, проведенного «Левад-центром».

Mil.ru Призывники

Как выяснилось в ходе опроса, если бы кто-то из членов семьи подлежал призыву в армию, 61% опрошенных, предпочли бы, чтобы он прошел службу в армии. Искать способ избежать службы в армии стали бы 23% респондентов.

Продолжает снижаться представление о существовании военной угрозы России со стороны других государств — с 65% в 2016 году до 58% в 2017 году.

Уверенность в том, что российская армия способна защитить Россию в случае реальной военной угрозы со стороны других стран, более устойчива: в настоящее время так думают 84% опрошенных.

Опрос проведен 20−23 января 2017 года по всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью.