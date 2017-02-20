Оренбург, 20 февраля, 2017, 10:59 — ИА Регнум. Министр здравоохранения Оренбургской области Тамара Семивеличенко подала в отставку. На итоговой коллегии ведомства она заявила, что по состоянию здоровья не может полноценно исполнять обязанности главы Минздрава региона, сообщает портал ria56.ru.

Minzdrav.orb.ru Глава Минздрава Оренбуржья Тамара Семивеличенко ушла в отставку

Семивеличенко попросила губернатора Юрия Берга принять ее отставку. В свою очередь глава области отметил, что согласен с позицией министра и заявил, что Тамара Семивеличенко станет его советником по здравоохранению.

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Полномочия и.о. министра здравоохранения Оренбургской области возложены Александра Криволапова, который является первым заместителем главы профильного ведомства.

Справка:

Тамара Семивеличенко родилась 8 сентября 1950 года в городе Черкассы Киевской области. В 1973 году окончила Оренбургский Государственный Медицинский Институт по специальности — лечебное дело и получила квалификацию-врач. После успешного окончания интернатуры направлена в Центральную поликлинику Промышленного района Оренбурга, где до 1982 проработала участковым врачом-терапевтом.

В 1982 — 1987 гг. — заведующая терапевтической службой поликлиники комбината шелковых тканей Дзержинского района Оренбурга. В 1987 — 1989 гг. исполняла обязанности заведующего райздравотделом Дзержинского района Оренбурга.

В 1989 — 1993 гг. — заместитель главного врача по организационно-методической работе Медсанчасти №2 ПО «Оренбурггазпром». В 1993 — 1994 гг. — заместитель заведующего отделом здравоохранения администрации Оренбургской области. В 1994 — 2000 гг. — начальник управления здравоохранения администрации города Оренбурга. В 2000 — 2012 гг. — главный врач ММУЗ МГКБ № 2 Оренбурга.

Указом губернатора 25 июня 2012 года назначена на должность министра здравоохранения Оренбургской области. Награждена знаком «Отличник здравоохранения» (2004 г.), имеет звание «Заслуженный врач Российской Федерации» (2008 г.).