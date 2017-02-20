Кабул, 20 февраля, 2017, 10:55 — ИА Регнум. В Афганистане не менее десяти человек стали жертвами взрыва гранаты, брошенной в окно жилого дома, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на власти провинции Лагман.

geralt Взрыв

По данным властей, четверо человек ранены. Неизвестные бросили гранату в жилой дом в районе Бадпах. Погибшие были членами одной семьи, среди них — женщины и дети.

Пострадавшие госпитализированы. Пока ни одна из действующих в регионе террористических группировок не взяла на себя ответственность, мотив нападавших устанавливается.