Манила, 20 февраля, 2017, 10:54 — ИА Регнум. Пираты в южной акватории Филиппин убили моряка вьетнамского судна, а также похитили семерых членов экипажа, заявили в береговой охране островного государства. Об этом сообщает Reuters.

Clker-Free-Vector-Images Пиратский флаг

Береговой охране удалось спасти 17 остальных граждан Вьетнама, которые находились в составе команды из 25 человек на борту корабля Giang Hai, подвергшегося нападению пиратов.

Нападавшие во время атак используют хорошо вооруженные и быстроходные суда, что является проблемой для береговых служб Филиппин, которые, несмотря на активное патрулирования береговых вод, пока не смогли решить проблему пиратства.

Напомним, пиратство является серьезной проблемой для Филиппин. Преступники, зачастую связанные с террористами «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), похищают людей с целью выкупа.