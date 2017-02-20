Самара, 20 февраля, 2017, 10:54 — ИА Регнум. В митинге в Самаре 18 февраля участвовало по оценкам организаторов протестной акции до 1500 человек, в Тольятти — 19 февраля — около 300 жителей. Главные требования участников, вышедших с плакатами «Да здравствуют ветераны и трудовой народ! Руки прочь из карманов пенсионеров!» — отменить решения региональных властей о прекращении с 2017 года социальных выплат и отставка губернатора Николая Меркушкина, сообщает ИА REGNUM.

OpenClipart-Vectors Протест

Организаторы митинга — самарское отделение КПРФ, региональные общественные организации «Блок Михаила Матвеева» и «Гражданская инициатива».

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«В Самаре прошел крупнейший митинг и власть напугана. Пенсионеры активизировались, обсуждают, общаются друг с другом. И настроены решительно отстаивать свои права. Предыдущий митинг в Самаре против отмены облправительством социальных льгот состоялся 4 февраля, он собрал 350 участников, поэтому рост протестной активности в регионе налицо», — прокомментировал ИА REGNUM депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев.

«Мы подали заявки на различные площадки Самары, но по всем этим адресам мэрия отказала, сославшись, что там будут проводиться иные мероприятия. И предложила провести на площадке перед Дворцом спорта авиационного завода на Безымянке — на окраине Самары в Автозаводском районе города. В день проведения митинга, 18 февраля, во Дворце спорта проходил турнир по единоборствам, поэтому площадка перед ним была заставлена автомобилями. С учетом того, что информация об этом турнире была заранее известна, и мы заранее подавали заявку о проведении публичного мероприятия, все это было похоже на провокацию, попытку сорвать мероприятие. Поэтому митинг проходил частично среди машин, но, тем не менее, он состоялся», — продолжил депутат.

«По оценкам правоохранителей на митинге присутствовало 950 участников, по оценкам организаторов — 1200 — 1500. Эти данные говорят о том, что это крупнейший митинг протеста в регионе с 2012 года. Основными требованиями стала отмена с 2017 года областным правительством социальных льгот. С 1 февраля отменен безлимитный бесплатный проезд пенсионеров на транспорте: не более 50 поездок в месяц. С 1 января отменены льготы по ЖКХ, вместо них введены «компенсации», выплачиваемые не всем. С 1 марта отменены ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ) всем работающим пенсионерам (175 тыс. человек) и неработающим с пенсией 19,5 тыс. рублей. И отставка губернатора Николая Меркушкина. Если уступок никаких сделано не будет, будет наращиваться протестная активность», — сообщил парламентарий.

По словам Михаила Матвеева, следующий митинг назначен на 18 марта 2017 года.

«В своем выступлении на заседании парламента я обращался ко всем депутатам и правительству Самарской области с просьбой не допустить принятия антинародного закона, но правительство нашей области буквально «втащило» этот закон в думу. Депутаты, проголосовавшие «за», приняли не просто закон, с его помощью они залезли в карман к каждому пенсионеру и ветерану. И им придется лично объяснять свою позицию перед гражданами! Наше с вами главное оружие — митинги и забастовки, это те методы, которые сильно не нравятся буржуазной власти. Мы с Вами вместе, мы сможем победить и отстоять Ваше право на достойную жизнь», — заявил на митинге зампредседателя Самарской губернской думы Алексей Лескин (фракция КПРФ).

«Мы, жители Самарской области, пенсионеры, ветераны труда, граждане города и области выражаем свой решительный протест против развала экономики области и антисоциальной политики, проводимой Правительством Самарской области во главе с губернатором Н.И. Меркушкиным, — указано в резолюция митинга протеста 18 февраля 2017 года в Самаре (стиль и орфография сохранены. прим. ИА REGNUM). — Решением Правительства области и фракции «Единая Россия» Самарской Губернской Думы по инициативе губернатора Н.И. Меркушкина с 2017 года у пенсионеров области отбирается из карманов почти 2 млрд рублей из их пенсий. Наступление на социальные права пенсионеров и трудящихся, малоимущих, самых незащищенных «командой губернатора» продолжается. Вносятся проекты об отмене льгот медработников-пенсионеров на селе, сокращаются расходы на социальные проекты».

«На этом фоне за время правления присланного нам Меркушкина расходы на содержание самого губернатора выросли в три раза, до 154 млн рублей в год, на его рекламу — вдвое, почти до 600 млн рублей в год, на праздники с его участием почти в 10 раз (!), до 541 млн рублей в год. Жирующие за счет сокращения расходов на пенсионеров чиновники живут в государственной резиденции на Первой просеке Самары, оплачивая «смешные» 5 — 10 тыс. рублей за коттедж площадью 200 метров — в то время как 4 тысячи детей-сирот не имеют жилья! При этом губернатор и его правительство, избранные из его «команды» депутаты призывают пенсионеров «затянуть пояса», рассказывая сказки про пенсионеров, совершающих по одному проездному 1200 поездок в месяц и имеющих пенсию в 40 тысяч рублей», — написано в документе.

Среди главных требований, прописанных в резолюции митинга, — «немедленная отмена всех принятых в Самарской области законов и постановлений, сокращающих уровень социальной поддержки пенсионеров, ветеранов, иных льготных категорий и их возврата на уровень 2016 года»; «обращением к президенту России В.В.Путину с просьбой отправить губернатора Н.И.Меркушкина в отставку в связи с утратой доверия, развалом экономики области и неспособности решать возникающие из-за его деятельности проблемы без ухудшения уровни жизни людей, конфликтов и социальных потрясений».

В самарских соцсетях выложена аудиозапись выступления губернатора Николая Меркушкина 13 февраля в ДК имени В.Я. Литвинова на площади Кирова в Самаре перед активом ветеранских организаций по поводу введения для пенсионеров с 1 февраля не более 50 бесплатных поездок в месяц на транспорте. «На транспорт у нас примерно 500−600 млн рублей каждый год разворовывается. С вашей помощью. Послушайте почему. Вы скажите, может человек 1100 поездок в месяц сделать? (крики возмущения, шум в зале). Послушайте, или я могу сейчас уйти. И потом претензии к кому угодно предъявляйте».

Как сообщалось ранее, 15 февраля 2017 года депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев, комментируя ИА REGNUM ситуацию в регионе, констатировал, что акции протеста нарастают. И связаны они, по его словам, с конкретными решениями областной власти, которые можно квалифицировать как грубые ошибки.

«С начала 2017 года по инициативе губернатора Меркушкина отменен целый пакет социальных льгот для пенсионеров, которые всегда являлись основной электоральной опорой власти (отмена бесплатного проезда на транспорте, лимит по социальным проездным на 50 поездок, отмена льгот по оплате ЖКХ и ежемесячных денежных выплат работающим пенсионерам и пенсионерам с пенсией выше 19 500 рублей). Это вызвало уже два митинга протеста — в Тольятти и Самаре, где уже звучат требования отставки губернатора, и на днях будет новый. Пенсионеры буквально взорвались от возмущения», — пояснил парламентарий.