Пекин, 20 февраля, 2017, 10:53 — ИА Регнум. Согласно опубликованному докладу, Китай продолжит строительство 30 аэропортовых комплексов и начнет возведение 44 новых аэродромов гражданского назначения в период с 2017 по 2020 гг.

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В заявлении главного авиационного органа страны подчеркивается, что власти КНР продолжат развивать транспортную инфраструктуру страны. Так, к 2020 г. общее количество гражданских аэродромов превысит отметку в 260 шт., пишет «Сина синьвэнь».

Ожидается, что к 2020 г. ежегодный пассажиропоток в Китае вырастет до 720 млн. человек, а общий грузооборот достигнет 142 млн тонн. Для обслуживания перевозок Китаю потребуются 5 тыс. самолетов авиации общего назначения и 7 тыс. пилотов.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, китайский железнодорожный сектор «на полных парах» идет к осуществлению 35 новых проектов, которые стартуют в 2017 году в рамках государственного плана расширения железнодорожной сети.