Йошкар-Ола, 20 февраля, 2017, 10:51 — ИА Регнум. Экс-глава Мингосимущества Марий Эл Наталья Хайруллова останется под стражей до 22 апреля. Об этом сообщает портал «7x7» со ссылкой на помощника председателя городского суда Йошкар-Олы Ларису Батянину.

Николай Ярошенко. Заключенный (фрагмент). 1878

Также продлена мера пресечения для Руслана и Роберта Хайрулловых до 22 апреля.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 23 декабря глава Марий Эл Леонид Маркелов подписал указ, согласно которому Хайруллова освобождена от должности министра государственного имущества Республики Марий Эл по ее инициативе в соответствии с пунктом 3 части первой статьи 77 Трудового кодекса РФ. Позднее стало известно, что Хайруллова задержана. По словам помощника председателя суда Ларисы Батяниной, бывший министр подозревается по ст.290 УК РФ («Получение взятки должностным лицом»).