Тольятти, Самарская область, 20 февраля, 2017, 10:50 — ИА Регнум. «АвтоВАЗ» с 20 февраля 2017 года вернется к пятидневной рабочей неделе, пишет газета «Коммерсантъ».

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После возвращения к пятидневному рабочему режиму после введения четырехдневной рабочей недели с 17 октября, концерн в 2017 году больше не планирует переходить на сокращенный режим работы.

Ожидается, что в феврале 2017 года акционерами АвтоВАЗа будет принято решение о втором этапе докапитализации компании. В рамках докапитализации планируется конвертация долгов компании перед «Ростехом» и альянсом Renault-Nissan в акции.

После перехода на четыре рабочих дня в неделю зарплата работников снизилась примерно на 20%, в 2016 году такой режим работы вводился дважды — с 15 февраля 2016 года на шесть месяцев и в октябре.