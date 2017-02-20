«Промышленное производство в России может вырасти на 3-4%»
Москва, 20 февраля, 2017, 10:43 — ИА Регнум. В России в январе 2017 года рост промышленного производства показывают те отрасли, которые в январе 2016 года демонстрировали спад либо его важным драйвером стал сезонный фактор (что можно сказать о добыче газа, которая растет на фоне оживления спроса европейских клиентов «Газпрома»), заявила корреспонденту ИА REGNUM замдиректора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.
«По итогам 2017 года промышленное производство может вырасти на 3−4%. Что касается ВВП, то темпы его роста в 2017 году будут спокойнее, около 2%. Данные о росте добычи газа могут оказать краткосрочное позитивное воздействие на акции «Газпрома», данные о росте производства в целом способны повлиять на укрепление рубля», — считает эксперт.
По данным Росстата, в январе 2017 года объем промышленного производства в России вырос на 2,3% в годовом исчислении. Одновременно Росстат пересчитал динамику роста промышленного производства за 2016 год, увеличив данные по росту с 1,1% до 1,3%.
Основными точками роста российской экономики в январе стали такие отрасли добывающей промышленности, как добыча природного газа (+7% в годовом исчислении), угля (+5,6%) и нефти (+2,4%). Из отраслей обрабатывающей промышленности максимальный рост показали пищевая и легкая промышленность. Выработка электроэнергии увеличилась на 1,2% в годовом исчислении.
«В числе «отличников» по темпам роста находятся многие отрасли машиностроения. Особенно ярко на общем фоне смотрится рост производства сахара (почти в четыре раза к январю 2016 года) и производства автобусов (в 2,5 раза в годовом исчислении). Среди отстающих пока еще находится производство некоторых видов стройматериалов, это связано с тем, что отрасль строительства пока не начала восстанавливаться. Достаточно неустойчиво смотрится динамика производства грузовиков, причиной чему отчасти служит тоже слабая динамика в строительстве», — пояснила Мильчакова.
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