Абу-Даби, 20 февраля, 2017, 10:41 — ИА Регнум. Американские правоохранители проявляют значительный интерес к продукции российского концерна «Техмаш», в том числе к оружию нелетального действия — бесствольному пистолету «Оса». Об этом на выставке IDEX-2017 в Абу-Даби заявил гендиректор концерна Сергей Русаков, передает 20 февраля НТВ.

Пистолет Оса

По его словам, в конце 2016 года партия пистолетов «Оса» была официально приобретена силовыми структурами Соединенных Штатов, нелетальное оружие получили стражи порядка в штате Аризона. Это пример — не единственный за последнее время, когда американцы отдали предпочтение подобной продукции российского производства, пояснил Русаков.

В настоящее время предприятие рассматривает возможности дальнейшего сотрудничества с США в сфере поставок комплекса «Оса» и многофункционального щита «Легион». Также российская сторона может предоставить научно-технические консультации.

Многофункциональный комплекс гражданского оружия нелетального действия «Оса» предназначен для самообороны, подачи сигналов и освещения местности. Пистолет также применяется сотрудниками силовых структур.