Бангкок, 20 февраля, 2017, 10:37 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Таиланда задержали туристку из России Ольгу Смирнову за то, что она кормила рыб хлебом. Туристку выпустили под залог, но до суда она должна жить в Таиланде, пишет газета Phuket Gazette.

Дарья Антонова ИА REGNUM Залог

Уточняется, что Смирнова была задержана у острова Рача: здесь по законам Таиланда запрещено кормить рыб, поскольку это особо охраняемая территория с коралловыми рифами. Под стражу туристку взяла охрана морских и прибрежных ресурсов Таиланда.

Смирнову доставили в полицию Пхекета, а затем отпустили после того, как она внесла залог в размере ста тысяч бат (примерно три тысячи долларов). Теперь до суда она должна жить в Таиланде. За содеянное Смирновой грозит штраф в размере залога или тюремное заключение длительностью год.