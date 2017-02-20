Москва, 20 февраля, 2017, 10:36 — ИА Регнум. Пока нефть торгуется выше 50 долл./баррель, эта тенденция, вероятно, будет сохраняться, и в определенный момент способна оказать ощутимое влияние на рынок, который пока сосредоточен на успехах ОПЕК+, считает региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас

Kazanreporter.ru Добфча нефти

«Впрочем, в ближайшей перспективе актив может оказаться под давлением по вине Ирана. На минувших выходных Тегеран заявил, что намерен довести добычу до 4 млн барр./сутки в апреле 2017 года. Более того, в марте стартует новый пятилетний план, который ознаменуется бурением 500 новых скважин с целью нарастить производство до 4,7 млн барр./сутки. С учетом того, что недавно в Иране нашли месторождение с 2 млрд баррелей сланцевой нефти, все эти известия могут расстроить инвесторов», — пояснил Салас.

Читайте также: «Нефть не изменит диапазон колебаний»

«И хотя намерения Тегерана, который был освобожден от участия в венском соглашении, не стали сенсацией, тот факт, что наращивая добычу, страна призывает других производителей активнее сокращать добычу, может разозлить некоторых нефтедобытчиков и повлечь некоторые нарушения полугодового соглашения. А это чревато разочарованием рынка и агрессивными продажами Brent», — полагает эксперт.

Читайте также: «Нефть настроена на рост»

Как сообщает ИА REGNUM, сегодня, 20 февраля, нефть слабо лорожает. Апрельские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже к 07:49 мск увеличились на 4 цента (0,06%) — до $55,85 за баррель. Котировки мартовского на нефть WTI на торгах NYMEX к указанному времени подросли также на 4 цента (0,06%) — до $53,44 за баррель.