Сочи, Краснодарский край, 20 февраля, 2017, 10:33 — ИА Регнум. В Сочи коммунальщики ликвидируют последствия аварии на водоводе. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе «Сочиводоканала» 20 февраля, трубу, по которой в дома горожан доставляют воду, прорвало сегодня утром.

TanteTati Водопроводный кран

Из-за повреждения на водоводе диаметром 600 мм по улице Кубанскойи аварийно-восстановительных работ воду пришлось перекрыть. В зону отключения попали улицы Красноармейская, Цюрупы, Горького, Воровского, Чайковского, Курортный проспект, Нагорная, Параллельная, переулки Морской, Рабочий, мкр-н КСМ. Всего 21 улица. Также без холодного водоснабжения остались три котельных.

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12 школ, детсадов и поликлиник в Сочи сидели без воды из-за аварии

Сколько времени потребуется сотрудникам водоканала, чтобы устранить порыв водовода, пока не уточняется.

Как сообщало ИА REGNUM, коммунальная авария омрачила сочинцам и последний день ушедшего 2016 года. 31 декабря из-за аварии на водоводе краны стали сухими в домах жителей домов по девяти улицам. Всего в зону отключения попали 4,5 тыс. человек, а также третья городская больница.