Калуга, 20 февраля, 2017, 10:33 — ИА Регнум. Оперативному решению насущных вопросов граждан в сфере жилищно-коммунальных услуг призван созданный в Калуге общественный центр ЖКХ. Его возглавила депутат городской Думы, руководитель ассоциации председателей ТСЖ и советов многоквартирных домов областного центра Татьяна Коняхина, сообщает 20 февраля корреспондент ИА REGNUM .

Фото пресс-службы городской Думы Калуги. Консультация депута

О новом общественном центре ЖКХ депутат рассказала на заседании круглого стола. На встречу были приглашены активисты территориальных общественных самоуправлений, которые входят в городскую ассоциацию ТОС и на местах возглавляют жилищно-коммунальные комиссии общин.

«На базе нашей ассоциации, созданной два года назад, систематически проводится работа по консультированию граждан в быстро меняющемся законодательстве в сфере ЖКХ, — сказала Татьяна Коняхина. — Теперь на базе ассоциации будем регулярно проводить учебу председателей жилищно-коммунальных комиссий ТОС. После прохождения учебы они будут работать с активами советов домов, а также ТСЖ на местах, оказывая им консультации и другую организационную помощь в этой непростой сфере».

Первое занятие общественного центра ЖКХ было посвящено разъяснениям в связи с пришедшими в феврале платежными квитанциями за оплату электроэнергии за места общего пользования.

На вопросы активистов ответили начальник Государственной жилищной инспекции Калужской области Руслан Саидов и первый заместитель городского головы — начальник управления городского хозяйства Андрей Лыпарев.

«Создание подобного центра, безусловно, необходимо, — подчеркнул глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов. — Решение многих проблем ЖКХ зачастую возможно только при активном участии собственников жилого фонда, что требует повышения их правовой грамотности и умения разбираться в тонкостях жилищного законодательства. В тех домах, где активно работают домовые советы, где налажено взаимодействие с управляющими компаниями и городской управой, намного более эффективно решаются вопросы капитального и текущего ремонта, содержания общего имущества, борьбы с несанкционированными подключениями к электросетям и соответственно платежами за ОДН».