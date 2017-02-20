Ярославль, 20 февраля, 2017, 10:32 — ИА Регнум. В Ярославле открылся фестиваль «Главная масленица страны». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии города. Начались праздничные мероприятия на Советской площади с традиционного парада гвардейцев Государыни Масленицы.

Илья Бесхлебный Кукла масленицы в Ярославле

Масленичная праздничная программа будет идти всю неделю. Для гостей организованы ярмарка с угощениями и мастер-классы по приготовлению блинов. На Советской площади Ярославля продолжат свою работу бесплатный ледовый каток и интерактивные площадки для детей и взрослых, в том числе кукольный балаган, карусель, деревянные лошадки и так далее.

Как отмечают организаторы, каждый день масленичной недели будет особенным. 24 февраля состоится катание на масленичном поезде по центру города, 25 февраля — эстафета рукопожатий «Дай пять», 26 февраля — акция по изготовлению самого большого блинного пирога «Золотое кольцо России».

Одновременно на улице Андропова проходит фестиваль масленичных кукол. Наибольший ажиотаж среди гостей праздника вызвала кукла матери и ребенка в противогазах, которую сделали воспитанники одного из детских садов. Она посвящена Году экологии в России. «Мать-экологиня» стала хитом в социальных сетях.

«Сегодня ярославская Масленица собрала много гостей, и мы рады, что праздник людям нравится. В год 50-летия туристического маршрута Золотое кольцо России празднование Главной Масленицы страны — особенно ответственное мероприятие. Оно объединяет эти два бренда и прочно связывает их с Ярославлем», — сказал заместитель директора департамента туризма Ярославской области Андрей Жаров.