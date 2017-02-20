Москва, 20 февраля, 2017, 10:32 — ИА Регнум. Индекс промышленного производства в России в январе 2017 года по сравнению с январем 2016 года составил 102,3%, по сравнению с декабрем 2016 года — 76,2%, сообщили в Росстате

Finobzor.ru Добыча нефти

В январе 2017 года в добыче полезных ископаемых увеличение цен на продукцию добычи и обогащения железных руд составило 21,7%, на сырую нефть — 19,1%, на природный газ и газовый конденсат — 7,8%, на уголь — 5,2%.В обрабатывающих производствах подорожали отдельные виды нефтепродуктов: битумы нефтяные строительные — на 22,8%, битумы нефтяные кровельные — на 20,0%, топливо судовое — на 15,8%, углеводороды газообразные, кроме природного газа — на 11,8%, конденсат газовый стабильный — на 10,4%, топливо легкое нефтяное, дистиллятное, дистилляты легкие, не включенные в другие группировки — на 7,8%, мазут топочный — на 7,0%.

В производстве машин и оборудования, не включенных в другие группировки на 16,8% увеличились цены на машины и оборудование для металлургии, на 15,8% — машины и оборудование для добычи полезных ископаемых и строительства, на 5,2% — машины и оборудование для изготовления текстильных, швейных, меховых и кожаных изделий.

В металлургическом производстве цены на медь выросли на 6,0%, чугун, сталь и ферросплавы — на 4,6%, прочие стальные изделия первичной обработки — на 3,2%.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным Счетной палаты РФ промышленное производство в России в 2016 году возросло на 1,1% (для сравнения, в 2015 году был отмечен спад на уровне 3,4%).