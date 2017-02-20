Москва, 20 февраля, 2017, 10:16 — ИА Регнум. В 2018 году в Российской Федерации будут приняты на вооружение интеллектуальные боеприпасы для бронетехники нового поколения, в том числе танка «Армата» и боевой машины пехоты «Курганец». Об этом заявил РИА Новости гендиректор предприятия-разработчика данных снарядов гендиректор концерна «Техмаш» Сергей Русаков в ходе выставки IDEX-2017.

Дарья Антонова ИА REGNUM Танк «Армата»

«Концерн «Техмаш» проводит на базе АО «НПО «Прибор» подготовительные работы по интеграции комплекса «интеллектуальный боеприпас» в соответствующие боевые модули боевых бронированных машин с целью проведения госиспытаний», — говорит он.

По его мнению, принятие на вооружение интеллектуальных боеприпасов, учитывая значительные объемы работ по подготовке и проведению госиспытаний, возможно не ранее 2018 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Т-14 «Армата», использующий гусеничную платформу «Армата», это первый в мире танк на базе универсальной платформы, с бронекапсулой для экипажа, c АФАР — радаром и комплексом активной защиты, способным перехватывать любые противотанковые боеприпасы. По совокупности указанных характеристик Т-14 заявлен танком третьего поколения.

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