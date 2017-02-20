Стокгольм, 20 февраля, 2017, 10:13 — ИА Регнум. Посольство Швеции в США обратилось в Госдепартамент с просьбой разъяснить, что имел в виду президент Дональд Трамп, упоминая о неком инциденте в королевстве, который, предположительно, заключал в себе террористическую опасность. Об этом сообщает The Associated Press.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дональд Трамп

Во время выступления во Флориде в субботу, 18 февраля, Дональд Трамп заявил, что ключевая задача новой администрации США, сделать страну безопасной. Комментируя свое решение о запрете въезда для жителей ряда стран, Дональд Трамп привел в качестве примера Германию и Швецию. «Когда вы видите, что происходит в Германии, когда вы видите, что происходило прошлой ночью в Швеции — Швеции! — воскликнул во время выступления американский президент. — Кто бы мог поверить в это? Швеция! Они приняли большое количество (беженцев — в 2015 году, в разгар миграционного кризиса, Швеция приняла 180 тысяч просителей убежища — прим. ИА REGNUM ), теперь у них проблемы, которые казались невозможными».

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Швеции Катарина Акселссон заявила СМИ, что правительству неизвестно о каких-либо происшествиях в ночь пятницы, которые могли быть связаны с терроризмом. Пресс-секретарь полиции безопасности Карл Мелин подтвердил, что у ведомства нет оснований для повышения уровня террористической угрозы.

Шум вокруг того, чего не было, прокомментировал и бывший министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт. «Швеция? Теракт? Что он курил? Вопросов много», — написал в микроблоге Бильдт. В твиттере стал популярным хештег «#lastnightinSweden»: пользователи предлагают свои варианты того, что произошло в Швеции прошлой ночью, и выражают соболезнования жертвам вымышленного теракта.