Лондон, 20 февраля, 2017, 10:11 — ИА Регнум. В Париже может открыться филиал Оксфордского университета — впервые за 700 лет филиал учебного заведения может возникнуть за пределами Великобритании, пишет газета The Telegraph.

Michael Paraskevas Оксфорд

С таким предложением к руководству вуза обратилась французская сторона. Аналогичные предложения поступили и другим английским вузам.

Уточняется, что филиалам планируется дать статус местного учебного заведения, чтобы они сохранили финансирование со стороны ЕС даже после выхода Великобритании из союза.

Если руководство Оксфорда примет предложение, строительство филиала в Париже начнется в 2018 году.