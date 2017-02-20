Южно-Сахалинск, 20 февраля, 2017, 11:11 — ИА Регнум. В столице Сахалина началось предварительное слушание по делу экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина. Рядом с Хорошавиным на скамье подсудимых бывший зампред правительства Сахалина Сергей Карепкин, бывший министр сельского хозяйства области Николай Борисов и помощник Хорошавина Андрей Икрамов, передает корреспондент ИА REGNUM.

977500 Ручка

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Адвокат Андрея Икрамова Владимир Семенцов сообщил журналистам, что считает доказательства против своего клиента полученными незаконным путем и намерен требовать прекращения уголовного дела, сообщило ИА Сахалинмедиа.

Защитник сообщил, что за два года следствия ему так и не довелось увидеть знаменитую «ручку Хорошавина»: «Все это время следователь рассказывал, что у Хорошавина нашли 1 миллиард рублей под подушкой и ручка за 36 миллионов рублей. Но ручку я так и не нашел. Следствие отказалось показать ручку, несмотря на то, что адвокат имеет право увидеть вещдоки. Нет такой ручки. Примерно так все следствие и строилось. Судить можно по ручке».

Напомним, во время обыска в доме губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина обнаружено более миллиарда рублей, 800 единиц ювелирных изделий и бриллиантовая ручка стоимостью около 36 миллионов рублей.

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По версии следствия, в 2009 году Александр Хорошавин создал на Сахалине организованную преступную группу, в состав которой вошли высокопоставленные чиновники островного правительства. С 2009 по 2015 год эта группы, по данным следствия, получала взятки от крупных бизнесменов за покровительство. Общая сумма взяток превысила 522 миллиона рублей.

Также по ходатайству следствия суд арестовал значительную часть имущество бывшего сахалинского губернатора — 4 квартиры, 6 автомобилей, жилой дом, нежилые помещения, земельные участки, ювелирные украшения.

Ювелирные украшения, как выяснилось в ходе следствия, были особой страстью бывшего губернатора Сахалина. Его личная коллекция, как выяснили эксперты, насчитывает 195 экземпляров изделий общей стоимостью более 600 миллионов рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, бывший губернатор Сахалина Александр Хорошавин был арестован 4 марта 2015 года по подозрению в получении взятки в размере 340 миллионов рублей. Сегодня, 20 февраля, в областном суде начались предварительные слушания. Они проходят в закрытом режиме