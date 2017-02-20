Москва, 20 февраля, 2017, 10:03 — ИА Регнум. Российская валюта 17 февраля продолжила отступление, отметив третий день падения кряду. Давление на рубль усилили вербальные интервенции властей, а также укрепление доллара на международном рынке форекс, считает аналитик ГК ИнстаФорекс Игорь Ковалев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Курс валют

«После встречи с президентом России Владимиром Путиным министр экономического развития Максим Орешкин заявил о готовности правительства принять меры против укрепления рубля. Этого оказалось достаточно, чтобы подтолкнуть рубль к дальнейшему откату от полуторагодовых максимумов. Немаловажную роль сыграло и возобновление покупок доллара на международных площадках. Инвесторы снова поверили в скорое повышение ставки, которое, по сути, оправдывают экономические показатели из США. Если в ближайшие недели ФРС продолжит готовить рынки к ужесточению политики, а Трамп обнародует план налоговой реформы, позиции USD будут укрепляться и далее, что станет среднесрочным негативным фактором для российской валюты», — пояснил Ковалев.

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«Сегодня, 20 февраля, не исключен новый виток продаж актива на известиях из Ирана, который планирует нарастить добычу нефти до 4 млн баррелей уже к середине апреля. Этот фактор может надавить на котировки, что усилит давление на рубль. При этом пара доллар/рубль нацелится на уровень 59 рублей, но совершить уверенный пробой этой отметки будет не просто», — полагает эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, официальные курсы валют, установленные Центробанком РФ на 20 февраля, составляют 57,63 руб. за американскую валюту и 61,44 руб. за евро. Обе оценки пересмотрены на повышение, на 46 и 79 копеек соответственно.