Москва, 20 февраля, 2017, 10:00 — ИА Регнум. В 2018 году в России будут праздновать 75-летие разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск под Сталинградом. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации сегодня, 20 февраля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Флаг над освобождённым городом, Сталинград, конец января 1943 года

«Учитывая особое значение разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве для достижения Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов и в связи с исполняющимся 2 февраля 2018 года 75-летием этого исторического события, постановляю принять предложение правительства Российской Федерации о праздновании в 2018 году 75-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве», — говорится в документе.

Глава государства также распорядился создать организационный комитет по подготовке и проведению празднования памятной даты. Его председателем, согласно указу, назначен заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин.