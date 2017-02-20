Калуга, 20 февраля, 2017, 09:58 — ИА Регнум. На заседании правительства Калужской области 20 февраля губернатор Анатолий Артамонов объявил о новых кадровых назначениях, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Kaluganews.ru Дмитрий Денисов

Так, заместитель городского головы, начальника управления архитектуры, строительства и земельных отношений Калуги Дмитрий Денисов назначен первым заместителем губернатора Калужской области. Отныне он будет исполнять обязанности главы региона в отсутствии Анатолия Артамонова и координировать деятельность других заместителей калужского губернатора.

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Между тем, столь неожиданный карьерный взлет господина Денисова, который, по мнению предпринимателей, был одним из главных исполнителей воли губернатора Анатолия Артамонова по ликвидации Центрального рынка в Калуге, шокировал многих калужан. Ведь еще полтора года назад, как сообщало ИА REGNUM, калужским региональным управлением СКР было возбуждено уголовное дело по статье 286 УК РФ в отношении заместителя городского головы Калуги, начальника управления строительства и земельных отношений Дмитрия Денисова. Чиновнику следователи инкриминировали незаконную выдачу в интересах корпорации ООО «Русская недвижимость» разрешения на эксплуатацию нового общежития Калужского государственного университета, которое фактически было построено только на 50%. Недостроенное здание корпорация «Русская недвижимость» планировала затем продать Министерству образования России за 1,5 млрд рублей. В управлении строительства и земельных отношений калужской горуправы прошли обыски.

Впрочем, господин Денисов тогда отделался «легким» испугом. Чиновник благополучно уволился по собственному желанию из городской управы, а затем, спустя некоторое время, удачно восстановился на прежней работе и даже без обязательной конкурсной процедуры.

На заседании областного правительства губернатор Анатолий Артамонов также сообщил, что его заместитель Руслан Смоленский, курировавший в правительстве социальную сферу, переходит на работу в Агентство стратегических инициатив РФ, где он будет трудиться заместителем директора направления «Социальные проекты». В региональном правительстве его сменит Николай Калиничев, до последнего времени возглавлявший администрацию Бабынинского района.

Напомним, что еще в 2004 году в Калужской области был один заместитель губернатора и шесть министров. На сегодняшний день в регионе семь заместителей губернатора и 17 министров.