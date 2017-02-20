Киев, 20 февраля, 2017, 09:57 — ИА Регнум. Существуют доказательства причастности к коррупции президента Украины Петра Порошенко. В США против него могут возбудить уголовные дела. Об этом сообщил депутат Верховной рады (Радикальная партия) Андрей Артеменко в интервью порталу «Страна.ua».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Петр Порошенко

Украинское издание решило взять интервью у Артеменко после того, как его имя появилось в материале газеты New York Times. Американское издание сообщило, что за неделю до отставки советника американского президента по вопросам национальной безопасности Майкла Флинна ему были переданы документы из Киева.

В бумагах содержался план заключения мира между Киевом и Москвой, в котором рассматривалась возможность отмены санкций в отношении России. Также издание сообщило, что у украинского парламентария есть доказательства причастности Порошенко к коррупции.

Украинское издание уточнило у депутата, что в этих бумагах было по поводу Порошенко.

«Это платежки по Нацбанку, по оборонке, по офшорным компаниям Порошенко и его друзей. Ряд из них прямо подпадают под юрисдикцию США и могут обернуться уголовными делами против президента Украины в Америке. Это очень серьезные материалы», — пояснил Артеменко.

По его словам, документы оказались у него после совместной работы с бывшим главой СБУ Валентином Наливайченко. «И мы с ним активно сотрудничаем как в Украине, так и в США», — сказал он. Цель передачи документов в Вашингтон — перезагрузка власти в Киеве.