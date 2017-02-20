Москва, 20 февраля, 2017, 09:52 — ИА Регнум. Специалисты Главного автобронетанкового управления Министерства обороны РФ и представители промышленности 19 февраля начали проведение исследований и испытания новых и перспективных образцов вооружения военной и специальной техники в условиях Арктики, сообщили в Минобороны РФ .

Mil.ru Испытание новых образцов ВВСТ в условиях Арктики

В ближайшие несколько недель на современных образцах снегоболотоходной техники им предстоит пройти сложнейший маршрут от поселка Тикси (Якутия) до острова Котельный и обратно по ледовому покрытию моря Лаптевых, проливам между островами и прибрежной зоне.

В ходе совершения марша протяженностью более 2 тыс. км будут оценены отдельные новые технические решения на образцах новой военной техники в условиях низких температур (до минус 60 градусов) при движении по торосам, глубокому снегу в условиях полярной ночи, при метелях со скоростью ветра более 35 м/с и других особенностей Крайнего Севера.

Испытаниям будут подвергнуты армейские снегоходы, двухзвенные гусеничные транспортеры, специальные транспортные средства на шинах сверхнизкого давления на базе вездеходов «Трэкол», которые были доработаны по требованиям военного ведомства, и конечно же, модернизированных и доведенных до выполнения современных требований двухзвенных транспортерах семейства ДТ-10ПМ и ДТ-30ПМ.

Вместе с этим будут исследованы в арктическом исполнении перспективные кузова-контейнеры, каркасно-надувные быстровозводимые палатки для обеспечения проживания военнослужащих, средства медицинского обеспечения и др

Техника и личный состав экспедиции обеспечены всем необходимым для совершению марша. Личный состав одет в современную арктическую форму, обеспечен арктическим топливом и необходимыми запасами продовольствия.

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Напомним, как сообщало ИА REGNUM, обустройство военной инфраструктуры в Арктическом регионе ведется в соответствии со Стратегией развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года, утвержденной президентом РФ 8 февраля 2013 года. Обеспечение военной безопасности, защиты и охраны государственной границы РФ в Арктике является одним из приоритетных направлений стратегии.