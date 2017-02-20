Горно-Алтайск, 20 февраля, 2017, 09:48 — ИА Регнум. Около 120 человек приняли участие в митинге, который прошел в Горно-Алтайске на минувших выходных. Организованная региональным отделением «Родины» акция протеста была посвящена коррупции и злоупотреблениям в правоохранительных органах, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Тырышкин Акция протеста в Горно-Алтайске

«В Республике Алтай сложилась ничем не сдерживаемая коррупционная система взаимодействия правоохранительных органов и председателя Верховного суда Республики Алтай, направленная на подрыв доверия президентской власти и основ конституционного строя, — говорится в резолюции митинга. — Высшие должностные лица в целях сохранения привилегий и монополии на власть посредством сговора устраняют конкурентов не только в сфере бизнеса, но и в органах власти… Мы, участники митинга, не понимаем, как стало возможно возбуждение уголовных дел по показаниям бывших должностных лиц, желающих уйти от уголовной ответственности за взятки. Почему госпожа, неоднократно получавшая взятки, освобождена от ответственности, а мэр города Облогин, которому не могут предъявить внятных обвинений, более семи месяцев находится под домашним арестом. Прокуратура Республики Алтай не исполняет своих прямых обязанностей, а покрывает нарушения закона».

Участники митинга обратились к президенту Росси с требованием «изъять дело в отношении Виктора Облогина из Республики Алтай и передать его в Сибирский Федеральный округ», а в республику прислать независимую проверку в целях расследования коррупционных преступлений.

По мнению политолога Анатолия Савостина, прошедший митинг показал «продолжающуюся и усиливающуюся маргинализацию Виктора Облогина и его сторонников». «Инициаторы протестов пытаются на имеющемся у части горожан авторитете Облогина увеличить свои шансы на выборах в городской совет, которые состоятся осенью этого года, — сказал эксперт в беседе с ИА REGNUM. — Однако прошедший митинг показал, что новые силы мобилизовать «Родине» не удалось, на митинг не пришли даже завсегдатаи подобного рода мероприятий из других партий. Более того, «Родина» служит плохую службу и Облогину — шансов на возвращение в управленческую и политическую элиту у него из-за таких «попутчиков» остается все меньше».

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Как уже сообщало ИА REGNUM, в прошлом году в отношении мэра Горно-Алтайска Виктора Облогина было возбуждено несколько уголовных дел. Его обвиняют в совершении должностных преступлений, связанных с незаконным списанием и последующим приобретением служебного автомобиля, а также в незаконном предоставлении муниципальных гарантий управляющей компании «Центральная» (одним из реальных бенефициаров которой мэр, по данным местных СМИ, является). Кроме того, мэр проходит по делу о незаконном изъятии денежных средств, предназначенных для субсидирования малого и среднего предпринимательства. Речь идет о так называемых «откатах», которые получавшие субсидии на развитие бизнеса предприниматели должны были возвращать под видом спонсорской помощи. При этом размер выплат составлял не менее 20% от суммы субсидии.

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Помимо Облогина проблемы с законом были и у других руководителей мэрии, в том числе у его ближайших соратников. Так, первый вице-мэр Николай Колесниченко был признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве домов для сирот. Он приговорен к условному сроку, ему запрещено занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления. В конце прошлого года виновной в получении взяток на сумму более 800 тыс. рублей была признана бывший начальник управления образования Екатерина Петренко. Ее приговорили к штрафу в 3 млн рублей, запрету занимать руководящие должности и конфискации имущества на 889 тыс. рублей. Столь мягкое наказание было назначено Петренко за то, что она помогла органам следствия обличить в совершении преступлений других должностных лиц в мэрии.

В ходе расследования уголовных дел Облогин был временно отстранен от должности, обязанности градоначальника исполняет Ольга Сафронова.

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Полномочия Облогина истекают в этом году. Осенью должны состояться выборы в городской совет, который изберет из своего состава мэра, затем по результатам работы специальной конкурсной комиссии будет назначен глава городской администрации (сити-менеджер).