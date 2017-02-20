Радио REGNUM: первый выпуск за 20 февраля
Москва, 20 февраля, 2017, 10:00 — ИА Регнум.
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
- Владимир Путин подписал указ о признании в России документов жителей Донбасса — Мнения и комментарии
- Минобороны Украины назвало новые данные о потерях в Донбассе
- Иран заявил о намерении создать «стратегический союз» с Россией
- Новые ракеты России смогут «разорвать» ПРО США
- США могут ввести новые санкции против России, а «Москва пугает санкциями ЕС»
- Россия к лету может завершить погашение долгов СССР
- От России на «Евровидение» предложено отправить Кобзона и хор Александрова