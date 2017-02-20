Вашингтон, 20 февраля, 2017, 09:28 — ИА Регнум. Высокопоставленные представители Северной Кореи рассматривают возможность встречи с бывшими чиновниками США. Переговоры в неофициальном формате могут пройти в Нью-Йорке через несколько недель, сообщает издание The Washington Post.

O-stranah.ru Чучхе. КНДР

По данным газеты, полученным из нескольких источников, визит делегации КНДР находится в стадии подготовки. Как пояснил один из собеседников, представители Пхеньяна выразили заинтересованность во встрече, однако их визит еще не утвержден.

В том случае, если встреча представителей КНДР и США состоится, она станет первыми подобными переговорами за последние пять лет. При этом Госдепартамент США не будет принимать участие в подготовке переговоров, однако если северокорейским делегатам выдадут американские визы, этот факт косвенно скажет об одобрении встречи, отмечает газета.

Собеседники издания выразили мнение, что такие переговоры могут подтвердить намерение лидера КНДР Ким Чен Ына начать выстраивать диалог с администрацией нового президента США Дональда Трампа.