Москва, 20 февраля, 2017, 09:24 — ИА Регнум. 50% граждан Российской Федерации считает, что Москва в «том или ином виде» должна оказать поддержку жителям Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом, как передает РИА Новости, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Паспорт ДНР

«8% говорят о помощи в расширении автономии, 24% считают необходимым признать их независимость, 18% — принять в состав РФ», — уточняется в материалах опроса.

Стоит отметить, что 36% респондентов выступают за нейтралитет России в конфликте на Украине, а 4% граждан страны поддерживают позицию властей Украины.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 2014 г. на территории Украины вспыхнула гражданская война после того, как жители Донбасса выступили против госпереворота в Киеве. Новые власти Украины объявили режим «АТО» в Донбассе и направили ВСУ против мирных жителей региона.