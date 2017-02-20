Севастополь, 20 февраля, 2017, 09:20 — ИА Регнум. Правительство Севастополя изменило предельную стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения, передает корреспондент ИА REGNUM.

Константин Коровин. Севастополь зимой. 1916

«Предлагаем установить на 2017 год предельную стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Севастополю в размере 63 тысячи 72 рубля и 71 копейку», — сказал директор департамента капстроительства Андрей Попов.

С 2017 года размер максимальной цены жилого «квадрата» устанавливается каждый квартал. Попов предложил определять предельную максимальную стоимость «не ежеквартально, а ежегодно в связи с тем, что из квартала в квартал данная цифра практически не меняется».

Показатель необходим для расчета финансирования при покупке квартир для детей-сирот, инвалидов, ветеранов и переселенцев из аварийного жилья.

Как сообщало ИА REGNUM, на второе полугодие 2016 года правительство утвердило максимальную стоимость одного квадратного метра жилья в размере 66,75 тыс. рублей.