Великий Новгород, 20 февраля, 2017, 09:20 — ИА Регнум. В Новгородской области сегодня, 20 февраля, заступил на дежурство вертолёт Ка-32 МЧС России — для повышения мобильности оперативных подразделений МЧС, сокращения времени реагирования на транспортировку пострадавших в ДТП и железнодорожных авариях в лечебные учреждения, мониторинга пожароопасной и паводковой обстановки с воздуха. Как сообщает пресс-служба МЧС, решение о дежурном вертолёте было принято во время встречи главы МЧС России Владимира Пучкова с временно исполняющим обязанности губернатора Новгородской области Андреем Никитиным.

Russianhelicopters.aero Вертолёт Ка-32 МЧС России

«Базирование вертолета Ка-32 планируется организовать на вертолётной площадке микрорайона Кречевицы Великого Новгорода, куда он приземлится ранним утром в понедельник в составе трёх членов экипажа и командира воздушного судна», — пояснили в пресс-службе ведомства. В регионе определён 51 участок для посадки вертолёта, а также построены три вертолётные площадки на территории больниц Великого Новгорода для санитарной эвакуации пострадавших.

Дежурство Ка-32 в регионе «позволит обеспечить прикрытие федеральных трасс, проведение поисково-спасательных работ, мониторинг пожароопасной и паводковой обстановки с воздуха, тушение пожаров с помощью водосливной установки ВСУ-5, а также санитарную эвакуацию пострадавших и тяжелобольных, во время которой вертолёт будет оборудован специальным медицинским модулем».