Севастополь, 20 февраля, 2017, 09:16 — ИА Регнум. Размер прожиточного минимума в Севастополе снижен на 2%. Городское правительство установило величину прожиточного минимума на душу населения и для основных социально-демографических групп за четвертый квартал 2016 года, предает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM

«Размер прожиточного минимума снизился в среднем на 2%, — заявила замдиректора департамента труда и соцзащиты населения Елена Сулягина. — Тенденция связана с тем, что стоимость потребительской корзины была меньше, чем в третьем квартале».

Она пояснила, что снижение уровня прожиточного минимума наблюдается не только в Севастополе, но и в Крыму, и в соседнем Краснодарском крае, и в целом по стране.

Теперь прожиточный минимум в расчёте на душу населения в Севастополе составит 9 тыс. 713 рублей (ранее эта величина составляла 9 тыс. 941 рубль).

Для трудоспособного населения прожиточный минимум составит 10 тыс. 427 рублей (было 10 тыс. 657 рублей), для детей — 10 тыс. 134 рубля (ранее было 10 тыс. 497), для пенсионеров — 9 тыс. 998 рублей (было 8 тыс. 147).