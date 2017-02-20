Тайбэй, 20 февраля, 2017, 09:12 — ИА Регнум. Более 300 пассажиров не смогли вылететь из тайваньского аэропорта Таоюань, расположенного в Тайбэе, в столицу Малайзии Куала-Лумпур. Причиной задержки рейса стала обнаруженная техниками глубокая царапина на фюзеляже самолета, по соображениям безопасности руководство авиакомпании China Airlines приняло решение заменить борт.

Тайвань-Таоюань

Самолет должен был вылететь по маршруту Тайбэй — Куала-Лумпур в 8:30 утра по местному времени, однако во время предполетного осмотра лайнера было обнаружено механическое повреждение корпуса самолета, пишет «Наньцзао жибао».

В настоящее время самолет отогнан в ремонтный ангар, где специалисты установят степень опасности повреждения для осуществления полетов на данном лайнере. По факту инцидента проводится внутреннее расследование.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 6 февраля Администрация гражданской авиации КНР опубликовала заявление, в котором были озвучены причины многочасовой задержки рейсов в столичном аэропорту Наньюань. Причиной продолжительной задержки вылетов самолетов стал китайский фонарик, попавший в двигатель авиалайнера, когда тот набирал высоту после взлета.