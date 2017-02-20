Москва, 20 февраля, 2017, 09:11 — ИА Регнум. Постановление правительства РФ внесены изменения в федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов». Изменен порядок распределения общих допустимых уловов водных биологических ресурсов, сообщается на сайте правительства РФ.

Озеро Байкал

В частности, законом введён новый вид квот — квоты, предоставленные на инвестиционные цели в области рыболовства для промышленного и (или) прибрежного рыболовства.

При этом общий допустимый улов водных биологических ресурсов, определяемый применительно к квотам на инвестиционные цели, не должен превышать 20% общих допустимых уловов таких водных биологических ресурсов.

Также законом предусматривается, что с 1 января 2018 года квоты для промышленного рыболовства на континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне РФ и квоты для прибрежного рыболовства во внутренних морских водах, в территориальном море, на континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне РФ будут заменены квотами для промышленного рыболовства и (или) прибрежного рыболовства в морских водах.

Кроме того, уточняется круг лиц, которые могут осуществлять рыболовство в учебных и культурно-просветительских целях и в целях аквакультуры (рыбоводства). Теперь рыболовством в учебных и культурно-просветительских целях могут заниматься образовательные учреждения, научные организации или организации культуры, рыболовством в целях аквакультуры (рыбоводства) — индивидуальные предприниматели и юридические лица (в предыдущей редакции — граждане и юридические лица).