Пермь, 20 февраля, 2017, 09:09 — ИА Регнум. В Перми Митинг памяти Бориса Немцова пройдет на Егошихинском кладбище. Мероприятие состоится 26 февраля у подножия Памятника жертвам политических репрессий, сообщает пресс-служба Демократической коалиции в Пермском крае.

Дарья Антонова ИА REGNUM Митинг памяти Бориса Немцова

Стоит отметить, согласование места проведения митинга вызвало негодование со стороны организаторов публичной акции. Изначально проведение митинга планировалось у памятника «Легенда о пермском медведе» напротив ЦУМа. Однако от мэрии был получен отказ. Основанием послужило то, что на этом месте «запланировано проведение публичного мероприятия, уведомление о котором было подано ранее». Взамен мэрия предложила альтернативную площадку — сквер Авиаторов в микрорайоне Краснова, сообщает телекомпания «РифейПермь».

Организаторов этот вариант не устраивает, потому что эта площадка расположена далеко. Как сообщает издание «Коммерсантъ», решение администрации в настоящий момент обжалуется в Ленинском районном суде.

Напомним, известный политик Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в Москве.