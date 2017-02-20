Кито, 20 февраля, 2017, 09:01 — ИА Регнум. Кандидат от правящего в Эквадоре левого блока «Альянс ПАИС» Ленин Морено является лидером президентской гонки согласно предварительным официальным итогам голосования. На втором месте — представитель оппозиционного движения «КРЕО-СУМА» Гильермо Лассо. Промежуточные результаты публикует Национальный избирательный совет (НИС) Эквадора.

Eltelegrafo.com Ленин Морено

По данным НИС, подсчитаны 80,6% бюллетеней. При этом в поддержку Морено высказались 38,87% избирателей, его конкурент Лассо набирает 28,5% голосов.

Согласно выборному законодательству страны, претендент на пост главы государства станет победителем уже в первом туре, если наберет 40% голосов при условии, что его отрыв от соперника составит по меньшей мере 10%. В настоящее время эксперты пока не могут сказать, нужен ли будет второй тур выборов, который может состояться 2 апреля.

Подсчет голосов продолжается. По словам председателя НИС Хуана Пабло Посо, окончательные итоги голосования должны быть объявлены 20 февраля.

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