Вашингтон, 20 февраля, 2017, 09:00 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Twitter сообщил, что свои слова о проблемах в Швеции из-за мигрантов он основывал на сюжете телеканала Fox News.

Cohladas.sk Мигранты в Швеции

«Мое заявление относительно того, что происходит в Швеции, было основано на передаче Fox News, в которой затрагивалась тема иммигрантов и Швеции», — отметил глава государства.

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, как отмечает агентство Reuters, также заявил, что американский лидер имел в виду рост преступности в стране из-за беженцев в целом, а не какой-то конкретный инцидент.

Ранее официальный представитель шведского МИД Катарина Аксельссон сообщила, что Швеция требует от США разъяснения по поводу слов американского лидера Дональда Трампа о происшествиях с мигрантами в Швеции.

По ее словам, посольство Швеции в Вашингтоне связалось с Госдепом США, чтобы получить объяснение, к чему относятся слова Трампа о произошедшем в Швеции.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 февраля 2017 г. президент США Дональд Трамп, комментируя ситуацию с беженцами в Германии, обратил внимание на ситуацию с мигрантами в Швеции.