Пекин, 20 февраля, 2017, 08:55 — ИА Регнум. Комиссия здравоохранения и планирования семьи Гуанси-Чжуанского автономного района подтвердила гибель еще одного пациента, в крови которого ранее был обнаружен опасный вирус H7N9, также известный как птичий грипп.

Ctvnews.ca Птичий грипп

Жертвой смертельного заболевания на этот раз стала 41-летняя женщина, которая обратилась за медицинской помощью 16 февраля. Несмотря на все усилия врачей спасти женщину не удалось, пишет «Чжунго жибао».

Известно, что накануне ухудшения самочувствия и появления первых признаком заболевания женщина имела непосредственный контакт с домашней птицей — жертва работала продавцом на одном из мясных рынков.

Специалисты проверили родственников и близких погибшей, однако вирус в их крови обнаружен не был. Власти Гуанчи-Чжуанского автономного района сообщили, что вероятность эпидемии птичьего гриппа минимальна.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 16 февраля Комиссия здравоохранения и планирования семьи провинции Юньнань подтвердила гибель еще одного пациентки, в крови которой ранее был обнаружен вирус H7N9. Очередной жертвой опасного заболевания стала 23-летняя девушка, чей ребенок скончался от птичьего гриппа ранее в феврале.