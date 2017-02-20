Пекин, 20 февраля, 2017, 08:47 — ИА Регнум. Согласно заявлению, размещенному на официальном сайте Народного банка Китая, паритетный курс китайского юаня к доллару США на 20 февраля составил 6,8743, таким образом ЦБ КНР ослабил национальную валюту сразу на 287 базисных пунктов.

Valutaworld.ru Юань

В Пекине подчеркнули, что колебания юаня в пределах 2% являются нормой и не приведут к разрушительным последствиям для национальной или мировой экономики. Резкое ослабление национальной валюты КНР произошло на фоне продолжительного укрепления юаня, зафиксированного на прошлой неделе (13−19 февраля), пишет «Синьхуа».

Ослабление юаня связывают с валютной деятельностью третьих стран, а также с проводимой финансовой реформой, которая напрямую затрагивает методику расчета паритетного курса юаня к американскому доллару.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 17 февраля в целях поддержания уровня ликвидности на межбанковском рынке Народный банк Китая провел операции РЕПО на сумму 150 млрд юаней ($21,93 млрд).