Киев, 20 февраля, 2017, 08:44 — ИА Регнум. Украинский депутат из «Радикальной партии» Андрей Артеменко рассказал изданию Страна.ua детали своего «плана» по заключению «мира» между Украиной и Россией, которые были представлены американскому Белому дому.

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«Я могу подтвердить, что я передал план Майклу Коэну (личный адвокат Трампа) и Феликсу Сатеру (бывший советник Трампа), — говорит он. — Они передали его соответствующим американским службам, а уже от них она ушла в Москву».

По словам украинского депутата, в документе изложены условия для снятия «ограничительных мер» с Российской Федерации. План включает в себя предложения по проведению на Украине референдумов по предоставлению особого статуса Донбассу, а также передаче Крыма на 30−50 лет в аренду РФ.

«По истечению этого срока, в Крыму проводится референдум под контролем международных структур, на котором и решается окончательно вопрос принадлежности полуострова», — говорит Артеменко.

Украинский депутат также добавил, что переданный властям США документ также содержит сведения о коррумпированности президента Украины Петра Порошенко.

«Это платежки по Нацбанку, по оборонке, по офшорным компаниям Порошенко и его друзей, — говорит Артеменко. — Ряд из них прямо подпадают под юрисдикцию США и могут обернуться уголовными делами против президента Украины в Америке. Это очень серьезные материалы».

Ранее газета New York Times сообщила, что Майкл Флинн, который недавно покинул пост помощника американского президента Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности, в начале февраля (за неделю до отставки) получил документ, в котором содержались предложения по снятию антироссийских санкций с Москвы.