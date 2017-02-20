Москва, 20 февраля, 2017, 08:43 — ИА Регнум. Brent завершила предыдущую неделю падением. Рынок не находит достаточно оснований для того, чтобы протолкнуть котировки актива вверх, считает аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова. И даже тот факт, что в СМИ появились слухи о том, что ОПЕК готова продлить соглашение о сокращении добычи, а, возможно, даже сократить еще больше, не смог оказать существенного влияния.

Schmucki Нефть

«Неудивительно, так как на текущем этапе есть достаточно оснований полагать, что достижение баланса спроса и предложения на мировом рынке может затянуться. Последние данные по коммерческим запасам нефти в США свидетельствуют о том, что они растут, равно как и запасы бензина. А это явный сигнал о том, что предложение в Штатах явно превышает спрос. И, вполне возможно, что подобная тенденция сохранится, учитывая, что в стране растет буровая активность. Не стоит забывать и о том, что в отдельных странах, не участвующих в соглашении в формате ОПЕК+, добыча также растет», — пояснила Рогова.

«Таким образом, пока нет достаточно оснований ждать, что Brent изменит диапазон колебаний. Более того, если отчеты от API и EIA по-прежнему будут сигнализировать о росте запасов в США, давление будет усиливаться. А это приведет энергоноситель к нижней границе установившегося ранее диапазона 53,70 — 57,25», — полагает эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, сегодня, 20 февраля, нефть слабо дорожает. Апрельские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже к 07:49 мск увеличились на 4 цента (0,06%) — до $55,85 за баррель. Котировки марта на нефть WTI на торгах NYMEX к указанному времени подросли также на 4 цента (0,06%) — до $53,44 за баррель.