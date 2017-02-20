Вашингтон, 20 февраля, 2017, 08:39 — ИА Регнум. Первые кадры приземления первой ступени ракеты-носителя Falcon 9 опубликовал глава американской компании SpaceX Илон Маск в своём Instagram.

Spacex.com Приземление первой ступени ракеты-носителя Falcon 9

Falcon 9 успешно приземлилась на территории космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида, США) на платформу — неподалёку от места пуска.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пуск Falcon 9 должен был состояться 18 февраля, но его отменили буквально перед самым стартом. Как объяснили в SpaceX, это произошло из-за двигателя верхней ступени Falcon 9.

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Пуск произошёл на следующий день — 19 февраля. На орбиту выведен непилотируемый грузовой корабль Dragon.

Напомним, предыдущий запуск Falcon 9 был проведён в марте прошлого года. Он удался только с пятой попытки. На орбиту был выведен спутник SES.